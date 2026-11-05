据《卫报》报道，国际足联希望与国际奥林匹克委员会就将奥运会女足比赛参赛球员年龄可能限制在23岁以下举行会谈。原因是赛程过于密集，以及顶尖女足球员承受的巨大负荷。

最早可能在2032年实施变化

2028年洛杉矶奥运会的参赛资格标准已经获批，部分地区的资格赛也已开始。因此，最早只能在2032年布里斯班奥运会前改变比赛形式。

目前尚未提交正式提案。据该报报道，国际足联有意与国际奥委会、女足球员以及其国家队经常获得奥运会参赛资格的主要国家协会共同研究这一问题。国际足联和国际奥委会均拒绝置评。

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可能引发争议的改革

年龄限制将显著改变女足奥运会比赛的性质，该赛事迄今没有年龄限制。女子足球于1996年亚特兰大奥运会进入奥运会项目。女子足球奥运冠军已产生八次，美国队曾五次夺冠，其中包括在2024年巴黎夺得金牌。

男子奥运足球于1992年实行23岁以下限制，自1996年起，各队获准在名单中列入三名超龄球员。2028年洛杉矶奥运会，女足赛事将首次规模大于男足赛事：将有16支球队参赛，而男足为12支。

由于女足俱乐部世界杯的启动，2028年的赛程也将更加密集。这项在美国举行、共有16支球队参加的赛事计划于1月5日至30日举行，距离奥运会还有六个月。

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