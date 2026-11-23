据BBC Sport报道，国际足联预计将于周一在瑞士苏黎世批准英格兰、北爱尔兰、苏格兰和威尔士联合申办2035年女足世界杯。这四个足球协会是申办该赛事的唯一候选方。

苏黎世投票

All Together申办代表团将出席位于苏黎世的国际足联总部。各国家足球协会将举行专门安排的线上会议，并投票批准赛事主办方。

2035年锦标赛计划由48支国家队参加。赛事计划包括在39天内进行104场比赛。如获批准，这将是英国自1966年以来首次举办足球世界杯。

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体育场和申办评估

申办方案提出使用19座场馆：英格兰14座、北爱尔兰1座、苏格兰2座、威尔士2座。英格兰的体育场包括温布利球场、老特拉福德球场、酋长球场、托特纳姆热刺球场、伊蒂哈德球场、圣詹姆斯公园球场和希尔·迪金森球场。威尔士的比赛建议在卡迪夫城球场和公国球场举行，苏格兰的比赛建议在爱丁堡的复活节路球场和格拉斯哥的汉普登公园球场举行，北爱尔兰则提出了翻修后的温莎公园球场。

国际足联给予该申办方案4.3分，满分为5分。同时，该项目的合同基础被评估为具有中等风险水平：评估报告指出，对某些政府担保存在保留意见，特别是在税务、安全与治安维护方面。根据评估，部分合同问题仍需讨论。

在同一次国际足联大会特别会议上，墨西哥、美国、哥斯达黎加和牙买加联合申办2031年女足世界杯的方案也将获得批准。

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