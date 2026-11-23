国际足联在瑞士苏黎世举行的特别代表大会上，批准了美国、墨西哥、哥斯达黎加和牙买加联合申办2031年女足世界杯。英格兰、北爱尔兰、苏格兰和威尔士成为2035年赛事的东道主，Channel NewsAsia报道。

没有竞争的决定

两份申办方案均没有竞争对手，并通过鼓掌表决获得批准。国际足联将2031年世界杯的申办资格限制为来自非洲和中北美及加勒比地区足联的协会，将2035年赛事的申办资格限制为来自非洲和欧洲的协会。

2031年世界杯将成为首届由四个国家共同举办的女足世界杯。这也将是北美举办的第三届女足世界杯：美国曾于1999年和2003年举办该赛事，加拿大则于2015年举办。

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新的赛事赛制

2031年赛事将首次有48支国家队参加。2035年也将保留同样的赛制：12个小组，每组4支球队，随后进行从1/16决赛阶段开始的淘汰赛。

2027年女足世界杯将是历史上第十届，将于6月24日至7月25日在巴西举行。这将是首届在南美洲举办的女足世界杯。

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