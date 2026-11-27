日本花样滑冰选手千叶百音表示，在有报道称观众对她在中国深圳举行的中国杯夺冠作出不友好反应后，她无法控制粉丝的行为。这名运动员本月赢得了该赛事金牌，据报道和社交媒体帖文显示，她在颁奖仪式期间遭到嘘声。

运动员的回应

据《日本时报》报道，日本媒体援引中国方面的报道写道，在向千叶百音颁发金牌时，部分观众高喊“get down”。与此同时，获得第二名的亚历山德拉·伊格纳托娃得到了看台上的热烈支持。

一种说法认为，部分在场人士对裁判评分不满。千叶百音赢得了短节目，但在自由滑中不敌伊格纳托娃，后者是2022年北京冬奥会银牌得主。不过，这名日本运动员凭借总分成为冠军。

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千叶百音表示，她在奏国歌时听到了一些声音，但没有对此赋予太大意义。她强调，自己只能专注于自身的表现。

国际滑冰联盟声明

这名花样滑冰选手正在东京参加NHK Trophy，并力争获得足够积分，以晋级下个月同样将在中国举行的大奖赛总决赛。国际滑冰联盟在发生数起不体育行为事件后，呼吁粉丝尊重所有运动员。该组织表示，社交媒体上的侮辱性评论以及针对花样滑冰选手的行为，会损害对他们成就的庆祝。

俄罗斯花样滑冰选手自2022年俄罗斯入侵乌克兰后被禁赛以来，首次以中立运动员身份参加大奖赛系列赛。他们被禁止展示国家象征。

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