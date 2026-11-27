英格兰飞镖选手菲尔·泰勒表示，他不会再重返竞技飞镖赛场。这位67岁的16届世界冠军最后一次参赛是在朴次茅斯举行的MODUS Super Series International Pairs赛事，他与长期好友兼搭档阿德里安·刘易斯一同出战，天空体育新闻报道。

泰勒于2018年结束职业生涯，参加这项双人赛事是他重返赛场。被问及是否可能再次复出时，他称这一决定是对参赛生涯的最终结束。

双人赛事中的表现

泰勒和刘易斯曾在2012年至2016年间四次共同赢得飞镖世界杯，他们在C组排名倒数第二并被淘汰。周四，这对英格兰组合输掉了全部五场比赛；周五则取得三场胜利、两场失利。

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比赛第二天，他们以2:4负于丹麦组合伊万·斯普林堡-保尔森和安德烈亚斯·托夫特·约根森，随后以4:3击败德国，并分别以4:2战胜瑞士和瑞典。在对阵苏格兰的最后一场比赛中，泰勒和刘易斯将比分追至3:3，但泰勒未能完成48分的结镖，他们的组合以3:4告负。

退役后的计划

最后一场比赛结束后，当泰勒离开比赛区域时，其他队伍的代表为他列队组成荣誉通道。这位飞镖选手表示，今后他将参加公开活动，与球迷交流并讲述自己的职业生涯。

泰勒还指出，结束参赛让他有更多时间陪伴家人。他说自己有11个孙辈，如今可以把更多注意力放在他们身上，而不是不断前往各地参加赛事。

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