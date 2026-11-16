法国足球协会主席菲利普·迪亚洛可能成为欧足联在国际足联主席选举中的候选人，他或将与现任国际足联主席詹尼·因凡蒂诺竞争。据《卫报》报道，他的候选资格可能于周二得到确认。

欧足联的决定

定于3月举行的国际足联主席选举的候选人报名截止日期为周三。欧足联执行委员会将在周一讨论此事，随后该组织将寻求获得55个成员协会的批准。

据该报报道，在邀请一名知名退役球员或教练的计划未能实现后，迪亚洛成为获得提名的主要人选。同时，《卫报》指出，欧足联也可能考虑其他候选人。

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对因凡蒂诺的批评

9月，迪亚洛严厉批评因凡蒂诺，称后者严重损害了足球的形象和团结。他表示，国际足联主席在世界杯期间及之后提出的倡议削弱了信任。

目前尚不清楚，对迪亚洛的支持是否意味着日本足球协会名誉主席小仓纯二的竞选将结束，后者也打算挑战因凡蒂诺。小仓纯二是国际足联理事会成员，在欧足联内拥有颇具影响力的支持者，但这家欧洲组织的领导层可能认为，迪亚洛在世界其他地区获得选票的机会更大。

国际足联全球发展主管阿尔塞纳·温格，以及前足球运动员米卡埃尔·西尔维斯特和迪迪埃·德罗巴，也被视为可能的竞争者。然而，他们可能参选一事未能实现。

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