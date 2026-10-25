菲律宾警方正在对一台笔记本电脑进行法证鉴定。这台电脑与涉及儿童暴力的图像一同在托马斯·马克尔位于宿务的旧居被发现。完整鉴定结果预计将在一周内出炉，亚洲新闻台报道，并援引菲律宾内政部长乔恩维克·雷穆拉的话称。

笔记本电脑鉴定

雷穆拉表示，菲律宾国家警察在接到马克尔儿子的报告后，对马克尔的旧居进行了检查。这位部长称，执法人员发现了他所称的儿童色情材料以及一台笔记本电脑。

雷穆拉表示，警方将与同行协调以确定马克尔的下落；如果有足够证据提出指控，将采取适当的法律行动。托马斯·马克尔否认所有关于其可能参与违法行为的指称。

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儿子的报告与梅根·马克尔的反应

英国小报《太阳报》上周报道称，托马斯·马克尔的儿子小托马斯·马克尔在翻看父亲旧居中的箱子时发现了这些图像。托马斯·马克尔此前曾居住在宿务，但据报道今年已返回美国。

周五，梅根·马克尔表示，她对针对父亲的指控深感不安。她还说，由于此前令人担忧的说法，她已经中止了父亲与自己孩子的联系。

梅根·马克尔表示，2018年她看到了一封寄给伦敦大都会警察局和王室及特别保护部门的信，其中包含类似指控，并得到保证称相关内容正在接受调查。伦敦大都会警察局表示，已将信息提供给梅根·马克尔和哈里王子，但未与其他执法机构分享。

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