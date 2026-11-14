菲律宾赢得首届亚洲欧洲歌唱大赛——BBC新闻

菲律宾赢得了在泰国曼谷举行的首届亚洲欧洲歌唱大赛。该国由19岁的歌手卡梅尔代表参赛，她演唱的歌曲《Sobra-Sobra》是一首关于赋予女性权能、带有说唱段落的作品。她获得211分：评审团给出93分，观众投票给出118分，BBC新闻报道。

投票结果

泰国组合MANG x DAOU凭借歌曲《Aroma》获得170分，位居第二。来自越南的Tok Tien以164分位列第三。

进入前五名的还有获得152分的马来西亚和获得139分的老挝。不丹获得126分，韩国113分，蒙古94分，尼泊尔69分，柬埔寨61分，孟加拉国35分。

来自11个国家的表演者参加了比赛。最终成绩的一半由观众投票决定，另一半由11个国家评审团决定。根据世界其他地区的投票结果，还会加算额外分数。

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曼谷的演出

参赛者中，来自孟加拉国的节奏口技表演者Beatmosphere尤为突出；他们没有使用传统音乐伴奏，而是用声音重现鼓点和贝斯声部。老挝代表廷拉身着老挝山区民族传统服饰演唱了歌曲《Bae》。

由于可能出现技术问题，廷拉的音乐视频在直播期间被再次播放，因此她的歌曲成为观众在投票前听到的最后一首作品。保加利亚的2026年欧洲歌唱大赛冠军达拉和泰国表演者杰夫·萨图尔也在节目中演出。

在亚洲举办欧洲歌唱大赛的想法已讨论了数十年，但直到现在才得以实现。比赛在One Bangkok Arena举行。

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