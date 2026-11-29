菲律宾海岸警卫队表示，中国科考船“探索二号”未经许可在该国北部海岸附近的专属经济区内开展海洋科学研究。Channel NewsAsia对此进行了报道。

船只未回应呼叫

据菲律宾海岸警卫队称，11月28日，其向位于北伊罗戈省附近的该船派出了一架飞机。“探索二号”在布尔戈斯镇西北约49海里处被发现。该船未回应多次无线电呼叫。

海岸警卫队还向这艘中国船只派出了一艘舰艇，并称该船仍停留在菲律宾专属经济区内。该机构表示，外交部未收到涉及该船开展海洋科学研究的申请。

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此前在该地区出现

“探索二号”是中国科学院的一艘深海研究船，也是载人和无人潜水器的母船。据菲律宾海岸警卫队介绍，该船于11月26日从中国海南岛三亚出发后进入该国专属经济区。

据菲律宾方面称，同一艘船曾于2025年5月和12月在菲律宾北部水域被发现，并于今年4月在靠近台湾的巴丹群岛省附近被发现。海岸警卫队表示，中国在进行未经授权的海洋研究方面正变得更加大胆。中国驻马尼拉大使馆未立即回应置评请求。

根据《联合国海洋法公约》和菲律宾法律，在菲律宾开展海洋科学研究需要获得政府同意。

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