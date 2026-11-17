菲律宾国家航空公司菲律宾航空与波音及GE航空航天签订合同，订购最多20架波音787-10梦想客机。根据AeroTime的报道，协议于11月10日签署，航空公司于2026年11月15日宣布了这一消息。

15架确认订单和5项购买权

合同包括15架波音787-10的确认订单，以及购买另外5架同型飞机的权利。所有飞机都将配备GE航空航天生产的GEnx-1B发动机。

交付计划安排在未来十年内进行。菲律宾航空未披露合同金额和详细交付时间表。该公司也未说明将在何种航线上使用这些新飞机。

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更新远程机队

该订单是菲律宾航空更新和扩大其远程机队计划的一部分。PAL Holdings总裁兼首席运营官卢西奥·S·陈三世表示，凭借载客量和燃油效率，波音787-10将在这些计划中发挥重要作用。

波音全球销售和营销高级副总裁布拉德·麦克马伦指出，787-10的航程和效率将使该承运人能够扩大其国际网络。GE航空航天强调，其与菲律宾航空的合作已超过五十年，并将在该航空公司将飞机投入运营期间提供支持。

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