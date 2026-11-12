韩国大型金融集团正准备竞争参与政府计划推出的新型基金制养老金储蓄体系。据行业消息人士称，该体系的运营商预计将在今年年底前选定。银行凭借庞大的客户基础和现有养老金业务占据优势，而券商和资产管理公司则希望通过投资专业能力巩固自身地位，《韩国先驱报》报道。

集团整合部门

NH NongHyup Financial Group已成立商业战略委员会和工作组，成员来自银行、证券经纪和资产管理部门。KB Financial Group和Woori Financial Group也组建了跨部门工作组。Hana Financial Group研究了澳大利亚和英国的养老金制度模式，而Shinhan Financial Group计划随着政府计划变得更加具体，启动一个单独的工作组。

Hanwha旗下金融部门——保险公司、Hanwha Investment & Securities和Hanwha Asset Management——举办了一场关于长期养老金战略的联合活动。它们计划加强投资管理、公司治理和内部控制，并扩大产品线和数字服务。

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聚焦投资回报

根据拟议模式，独立信托结构将汇集多家雇主的养老金储蓄，并代表参与者进行投资。参与者将根据此类投资的表现获得投资收益或承担损失。政府正在考虑三类基金：有金融机构参与的开放式基金、有工会和非营利组织参与的联合体基金，以及由公共机构设立的基金。

金融公司将能够独立或通过联合体设立信托结构，资产管理公司可能被允许持有此类结构的股份。同时，监管机构仍在确定对潜在运营商的要求，以及投资管理责任分配规则。

五大金融集团的缴费确定型养老金计划和个人养老金账户资产达到174.14万亿韩元，即1309亿美元，较上一年年底增长15.5%。与此同时，其证券经纪部门管理的资产增长36.4%，其在集团养老金资产总额中的占比从11.2%升至13.2%。

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