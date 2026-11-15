在英国，位于马瑟韦尔的苏格兰Liberty Steel Dalzell工厂的财务困境，令用于建造三艘皇家海军补给舰的英国钢材是否能够使用受到质疑。该企业接到了一份为Fleet Solid Support舰艇生产3.4万吨钢板的订单，但近几周在支付账单和向员工发薪方面遇到困难，《卫报》报道。

海军订单

这三艘补给舰将由西班牙国有公司Navantia根据一份价值16亿英镑的合同在贝尔法斯特建造。签订该合同也与重振历史悠久的贝尔法斯特Harland & Wolff船厂的意图有关。首艘长216米的舰艇旨在为皇家辅助舰队运输弹药、食品和其他补给品，计划于2031年交付。

Dalzell是英国唯一能够生产该项目所需钢板的企业。不过，由于缺乏营运资金，其生产在两年间一直受到限制。该工厂越久不能生产所需钢材，Navantia寻找其他供应商的可能性就越大。

9月，Navantia向《金融时报》表示，首艘舰艇将主要在西班牙建造，因为贝尔法斯特的场地尚未准备好开展工作。英国政府表示，Navantia UK遵循优先考虑本地供应商的政策，部长们敦促该公司在可能的情况下使用来自英国的供应商，包括采购钢材。

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债务与延迟付款

国家能源系统运营商Neso上个月因一笔被认为与电力输电费用有关的债务，向法院提交了对该公司进行清算的申请。据该报报道，这笔债务已经偿还，该申请将被撤回。

工厂员工近几个月两次延迟收到工资，其中包括10月底。养老金公司Aviva还表示，目前无法接受对员工职业养老金计划的进一步缴款。GFG Alliance的一名发言人表示，该公司正与Aviva和养老金监管机构合作，以解决这一问题。

GFG Alliance将这一情况归因于与国际竞争对手相比能源价格较高。该公司表示，工厂已恢复运营，正在寻找新的商业协议，一家英国钢坯供应商确认从明年初起具备产能。与此同时，Dalzell最近用可能从哈萨克斯坦供应的钢材生产的钢板不适用于该国防合同。

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