芬兰禁止7名俄罗斯花样滑冰选手参加本周将在赫尔辛基举行的芬兰杯（Finlandia Trophy）。由于针对俄罗斯护照持有人的限制收紧，这些运动员无法入境，Channel NewsAsia报道称。

入境限制

自周一起，持有申根签证的俄罗斯公民只能因从事芬兰当局认为对该国国家利益必要的工作而入境芬兰。体育不属于此类活动。

俄罗斯花样滑冰联合会表示，双人滑奥运奖牌得主阿纳斯塔西娅·米希娜和亚历山大·加利亚莫夫将无法参加比赛。前欧洲冠军亚历山德拉·博伊科娃和德米特里·科兹洛夫斯基、双人滑组合叶卡捷琳娜·奇克马廖娃和马特韦·扬琴科夫，以及单人滑选手叶夫根尼·谢梅年科也不会参赛。

该联合会称，在有关可能实施限制的消息出现后，其曾向国际滑冰联盟和芬兰当局寻求澄清。该联合会表示，直到周二晚间才收到正式答复。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

体育机构的决定

俄罗斯联合会称，国际滑冰联盟已将芬兰当局的结论告知该联合会：持有俄罗斯护照的运动员，包括原计划以中立身份参赛的运动员，不符合入境要求。这也适用于持申根签证出行的参赛者。

由于赛事将于周五开始，国际滑冰联盟表示，将基于这些花样滑冰选手无法参赛的情况作出安排，并邀请替补运动员。芬兰杯是晋级大奖赛总决赛的关键资格赛之一。

芬兰外交部长埃琳娜·瓦尔托宁上周表示，允许俄罗斯运动员入境可能损害该国的国际关系。她还表示，在俄罗斯这一侵略国持续对乌克兰发动战争的背景下，俄罗斯运动员不应前往芬兰。

此前，芬兰宣布禁止俄罗斯运动员参加在鲁卡举行的越野滑雪世界杯首站比赛。挪威立即禁止来自俄罗斯和白俄罗斯的职业运动员入境，包括持中立身份的运动员；波兰则不会向俄罗斯跳台滑雪运动员签发参加世界杯分站赛的签证。

关注我们在