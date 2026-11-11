芬兰已暂时批准特斯拉在该国道路上使用其 Tesla Assisted Driving（TAD）驾驶辅助系统。在这家美国汽车制造商对该技术作出修改后，当局作出了这一决定，Channel NewsAsia报道。

该系统可使车辆自动转向、加速和制动，但驾驶员必须监督其运行。芬兰交通管理局 Traficom 表示，在特斯拉将该系统名称从 Full Self-Driving 更改，并加强速度控制设置后，该机构批准了 TAD。批评者认为，先前的设置可能会鼓励超速。

欧盟投票前的决定

芬兰成为已暂时批准使用这项技术的近十个国家之一，其中包括斯洛伐克和比利时。与此同时，特斯拉尚未获得任何欧盟最大成员国的支持。

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要在欧盟层面引入该技术，需要获得成员国合格多数的支持。如果未能在全欧洲层面获得批准，各国的许可将失效。下一次可能举行欧盟投票的会议计划于12月举行。

兼容车辆数量

Traficom 强调，临时许可并不意味着芬兰有义务在预计于冬季举行的欧盟投票中支持该技术。监管机构解释称，作出这一决定是希望让驾驶员能在更严峻的冬季条件到来之前，在该国道路上测试该系统。

Traficom 的数据显示，芬兰有8000至9000辆与 TAD 兼容的特斯拉汽车。这约占该国全部汽车保有量的0.3%。

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