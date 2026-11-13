在土耳其安塔利亚举行的COP31气候大会上，来自英国、挪威和加拿大的发展融资机构宣布，计划到2030年为新兴市场国家的气候项目动员100亿美元资金。据联合国新闻报道，该倡议是在各方讨论易受气候变化影响国家资金短缺问题的背景下提出的。

气候融资缺口

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯表示，即使将适应气候变化融资增加两倍，也只能覆盖不足30%的需求。他说，气候灾害正在抹去数十年的发展成果，并日益将脆弱国家推入债务之中。

他呼吁国际气候基金简化获得援助的程序，特别是对资源有限的国家。古特雷斯还提出改革国际金融体系的问题。该体系是在第二次世界大战后建立的，当时许多发展中国家对其形成几乎没有影响力。

根据现有安排，到2035年，发达国家应牵头为发展中国家每年至少动员3000亿美元。这是1.3万亿美元更广泛目标的一部分。COP31公布的一项评估显示，按照当前趋势，每年的气候融资规模可能比这一目标少8400亿美元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

农业与保险

联合国粮食及农业组织代表卡韦·扎赫迪指出，农业约占与气候相关的发展融资的5%，且这一比例正在下降。对适应气候变化的投资可以帮助农民修复退化土地、更有效地利用水资源，并种植更能抵御干旱和洪水的作物。

报道还提及八个太平洋国家的参数化保险。该保险在风力或降雨量等预先设定指标达到条件后支付赔款，无需进行漫长的损失评估。该计划已覆盖数万人。

气候融资和逐步淘汰化石燃料仍是谈判中尚未解决的关键问题。COP31主席国已发布会议可能出台的政治文件的首份纲要。

关注我们在