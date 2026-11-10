评级机构惠誉评级表示，比特币对加密货币交易所币安遭袭的反应相对有限，表明加密货币市场对行业冲击具有更强韧性。阿纳多卢通讯社报道称，在最初有关此次攻击的消息传出后，比特币价格在10小时内下跌约6%。

资产被盗

惠誉称，此次攻击始于10月29日，数字资产在多个区块链上被盗。该机构指出，这可能是历史上规模最大的加密货币盗窃案。阿纳多卢的报道估计，被盗资产的总价值为63亿美元。

被盗资产中包括约18,270枚比特币，在遭袭时估值约为15亿美元。币安暂时暂停交易和提现，并于11月1日开始恢复资产提现服务。

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市场反应

惠誉援引CoinMarketCap数据称，比特币日交易量增长67%，约达409亿美元，而此前30天的平均值为270亿美元。该机构指出，整体市场疲软和杠杆头寸也影响了价格下跌。

惠誉将此次反应与比特币此前的剧烈下跌进行了比较：2020年3月新冠危机期间下跌35%，2022年FTX倒闭后下跌14%，以及2015年Bitstamp遭黑客攻击后下跌21%。该机构认为，较低程度的扰动或可由加密货币市场更深厚且更多元化的结构来解释。

该机构强调，对于以比特币为担保的证券，保守的抵押品覆盖率、较短的抵押品清算期限以及可进入多个交易场所仍然重要。即使整体市场流动性很高，网络攻击也可能限制对抵押品的获取并延迟其出售。惠誉补充称，这一事件本身不会改变其对这类证券的分析观点。

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