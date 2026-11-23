在缩短交易周开始前，美国道琼斯工业平均指数期货上涨684点，涨幅为1.41%。标普500指数期货上涨2.1%，纳斯达克指数期货上涨2.89%，《财富》报道。

此次反弹发生在一周大幅下跌之后：道琼斯指数和纳斯达克指数录得自COVID-19疫情最初几个月以来最大的单周跌幅，标普500指数则出现自2025年4月以来最深跌幅。三大指数均进入回调区间。在投资者担忧人工智能热潮前景的背景下，科技公司领跌。

对人工智能的担忧

据该刊报道，对数据中心和人工智能芯片制造商投资的担忧加剧了市场下跌。有关中国可能通过后门获得用于人工智能开发的美国高性能芯片的报道，成为另一个因素。《财富》指出，这促使美国联邦当局收紧出口限制。

穆迪分析首席经济学家马克·赞迪警告称，股价维持在当前水平可能会通过财富效应影响消费者支出。按他的估算，一年内净资产每增加或减少1美元，都会使支出变化约2美分。在这种情景下，这一效应可能在一年后使实际GDP增长减少约0.3个百分点。

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2027年预测

尽管出现回调，多家投资公司仍维持对2027年标普500指数的乐观预测。摩根士丹利和高盛预计，该指数将在明年年底达到8700点，而瑞银全球财富管理和富国银行预测为8200点。

Federated Hermes股票首席投资官史蒂夫·基亚瓦罗内预计，该指数将在年底达到10,000点，这意味着较当前水平上涨45%。他认为，即使适度削减对数据中心的投资，也能让现金流有时间赶上支出，从而缓解通胀压力，并使投资热潮更具可持续性。

美国市场将在周四因感恩节休市，周五则仅交易半天。《财富》指出，这一时期较低的交易量可能会放大股票的反弹。

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