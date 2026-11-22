日本庆应大学物理学家安东尼诺·弗拉基在芯片上构建了一个声学黑洞的数字模拟体。据ScienceAlert报道，在其模拟事件视界内部改变一个比特后，部分扰动以短波形式传到了外部。这并非真正的黑洞，而是一个复现此类天体某些数学性质的实验室系统。

事件视界的数字模型

该电路由一个以比特形式存储数据的单元网格组成。整个系统包含约6.04亿个比特。在每个时钟周期中，逻辑元件按照基于流体动力学的规则更新信息，从而复现了流体流向一个假定排水口的数字流动。

在这种模型中，事件视界出现在模拟流动将扰动向内带走的速度，与扰动能够向外传播的速度相同之处。与使用物理流体的实验不同，数字系统的参数可以被精确控制，实验也可以在相同条件下重复进行。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

实验显示了什么

弗拉基测试了事件视界的稳定性、扰动的传播、系统对扰动的反应以及超辐射——一种波可以从黑洞旋转中获得能量的现象。电路中的视界在三小时内保持稳定，而有关衰减振荡和超辐射的结果与数学预测一致。

当研究人员改变事件视界之外的一个比特时，所产生扰动的大部分仍留在内部。与此同时，其中一小部分借助短波长信号传到了外部，这些信号能够以快于数字电路中有效声速的速度移动。在视界内部改变比特的位置越深，传到外部的扰动比例越小；随着距边界距离增加，泄漏呈指数级减少。

作者强调，这一结果并不意味着真实黑洞存在“泄漏”。该实验表明，其模拟体中视界的性质可能取决于具体系统的物理规则。这项工作以预印本形式发布在arXiv上，尚未经过同行评审。

关注我们在