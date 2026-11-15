奥本大学的物理学家发现，短激光脉冲能够暂时使改性钛酸锶晶体中的极性纳米区域有序排列。这种效应持续约一皮秒，即一万亿分之一秒。ScienceDaily报道了这项研究结果。

纳米区域在冷却过程中改变取向

研究人员研究了一种材料，其中电子可以穿过晶体运动，同时还存在具有正、负电性两侧的极小区域。这类极性纳米区域可以具有不同取向，也可以沿同一方向对齐。

科学家借助灵敏的激光系统，观察了样品在加热和冷却过程中光学性质的变化。在较高温度下，极性纳米区域的取向是随机的；而在冷却过程中，它们开始呈现优先取向。这支持了一种解释：这些区域本已存在于材料中，并随着温度降低而变得有序，而不是只在向极化状态转变时才形成。

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激光诱导的有序状态持续一皮秒

该团队还证明，激光辐射能够在没有这种作用时纳米区域本会保持无序的温度下，使其发生对齐。研究人员通过光学方法记录了这种由光诱导产生的有序状态。

这项工作由奥本大学物理系副教授温灿·金和研究生穆罕默德·坎迪尔领导。实验所用晶体由日本国立产业技术综合研究所的专家制备。科学家的论文题为 Optical Poling of a Quantum Ferroelectric Metal across the Order-Disorder Phase Transition，获得了《Physical Review Letters》期刊的 Editors’ Suggestion 荣誉。

作者指出，该方法不仅能够观察量子材料中的超快电学过程，还能用光在短时间内对其施加影响。实际应用仍是未来研究的前景，其中包括对超快信息处理和存储的研究。

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