来自荷兰阿姆斯特丹大学、英国剑桥大学以及澳大利亚悉尼新南威尔士大学的物理学家制造出了能够进行类似爬行、行走和挖掘运动的主动结构。它们由相连的杆件组成，连接处装有微型电机。ScienceDaily报道了这项研究结果。

具有内部能量来源的材料

与金属、玻璃、混凝土或橡胶等普通被动材料不同，主动材料利用内部能量来源对外部作用作出反应。在自然界中，鸟群等也表现出类似特性，能够根据环境条件协调地改变运动方式。

在第一项研究中，科学家组装了一条由杆件构成的柔性链条，并在其连接处安装了电机。它们在相邻元件之间提供了非对称相互作用：一根杆件的运动对另一根杆件的影响不同于反向运动。

在外力作用下，这种结构和普通材料一样，可能失去稳定性并突然改变形状。然而，这一过程并未止于一次弯曲：这些链条能够反复失去稳定性并突然改变形状，从而产生持续振荡。研究人员将此与系统临界点转变为所谓的临界例外点联系起来。

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性质取决于网络中的连接

第一项研究的结果发表在《美国国家科学院院刊》上。该研究的共同第一作者是新南威尔士大学的萨米·阿尔-伊兹和阿姆斯特丹大学的姚度。研究人员认为，这类结构可用于软体机器人，其中复杂运动将由材料本身产生，而无需集中式控制系统。

在另一项研究中，该团队研究了一个由杆件和电机构成的平面网络。实验表明，提高单个组件的活性并不总是会增强整个结构的响应。决定性因素在于，主动元件是否形成了通过材料传递机械响应的连续路径。

科学家将这一效应解释为渗流，即在网络中形成连通路径的过程。如果系统中低活性元件过多，即使结构的其他部分非常活跃，它们也可能阻碍弹性响应的传播。第二项研究的第一作者是阿姆斯特丹大学科朗坦·库莱团队的杰克·比尼什，研究发表在《Physical Review X》期刊上。

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