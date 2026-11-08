一个国际物理学家团队在室温下于激子-极化激元玻色-爱因斯坦凝聚体中创造了超固态量子状态。实验使用了微腔——一种能够束缚光的小型结构。正如ScienceAlert报道，研究结果发表在《Science Advances》期刊上。

结合液体和晶体的特性

超固态结合了两种特性：超流性，即系统能够无阻力流动；以及类似晶体的有序重复结构。在这项实验中，它出现在激子-极化激元凝聚体中——这是一种结合光和物质特性的混合准粒子。在玻色-爱因斯坦凝聚体中，许多粒子或准粒子表现得像一个单一的量子对象。

研究人员将一种可通过电压控制特性的液晶，与一种能够与光强烈相互作用的有机半导体结合起来。用于启动这一过程的能量由激光脉冲提供。波兰军事技术大学物理学家维克托·皮耶采克表示，这类液晶微腔即使在接近60 °C的温度下也能运行。

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自发对称性破缺的迹象

所创造的状态持续时间很短：由于半导体与液晶之间的相互作用，材料逐渐退化。纽约城市学院物理学家马尔钦·穆申斯基指出，重复测量需要制作新的样品。

每次激光脉冲后，凝聚体都会再次形成，但其晶体结构的条纹每次排列都略有不同。法国国家科学研究中心物理学家纪尧姆·马尔皮埃什称，这是自发对称性破缺的一个例子：理论预测了几个等价状态，系统可以在其中进行选择。研究结果在多个样品上以及通过计算机模拟得到了证实。

单个粒子仅存在几分之一秒，但这已足以完成必要的观测。实验进一步发展的可能方向包括延长主要过程的持续时间，以及更详细地研究量子涡旋；量子涡旋表现为条纹结构中的缺陷。这样的系统可以在无需低温冷却的条件下，促进对超流液体和超固态量子行为的研究。

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