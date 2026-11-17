美国加州大学圣迭戈分校的物理学家开发了一种检验望远镜偏振探测器校准准确性的方法。该方法旨在帮助区分宇宙微波背景辐射偏振可能发生的宇宙旋转与仪器误差。该方法已在欧洲航天局Planck卫星的数据上进行了测试，ScienceDaily报道。

检验早期宇宙的信号

宇宙微波背景辐射是在大爆炸后约38万年产生的微弱辐射。它包含有关早期宇宙的信息。观测表明，这种辐射的偏振在近140亿年的宇宙传播过程中可能发生了轻微旋转。这种可能的效应被称为宇宙双折射。

与此同时，望远镜偏振探测器对准中同样微小的误差也能产生几乎相同的信号。由博士后研究员Anto I. Lonappan、Brian Keating教授和Kam Arnold副教授领导的团队，比较了由不同探测器组获得的单独偏振图，而非一张合并图。

如果宇宙双折射真实存在，其效应应当在所有这类图上以相同方式显现。该比较能够发现探测器组之间的校准差异，同时消除所有图共有的旋转。研究结果发表在《The Astrophysical Journal Letters》上。

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结果并未独立证实该效应

科学家分析了基于Planck观测创建的八张偏振图，并将结论与Minami—Komatsu方法进行了比较。这两种基于不同假设的方法，在相对校准误差方面得出了相一致的结果。

新方法无法单独确定偏振的总体旋转角度，因为它会消除所有图共有的信号。研究人员将相对误差重建结果与通过Minami—Komatsu方法获得的总体校准值相结合，估计宇宙双折射角为0.37 ± 0.12度。同时，这种一致性并不是对宇宙微波背景辐射偏振确实发生旋转的独立确认。

该方法也可用于通过宇宙微波背景辐射偏振的B模寻找原初引力波。即使是轻微的校准误差，也可能将更强的E模信号转化为虚假的B模，而后者可能被错误地视为宇宙学发现。

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