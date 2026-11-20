位于博尔德的美国国家标准与技术研究院（NIST）研究人员首次完整演示了一种量子位置验证方法。在实验中，他们利用纠缠光子对确认参与者位于两个站点之间的指定位置。Live Science对此报道。

实验如何运作

两个受信任的验证站相距195米，通过铺设在NIST研究大楼走廊内的电缆和光纤相连。被验证位置的参与者位于两者之间。其中一个站点生成纠缠光子对：一个光子留在验证方，另一个被发送给参与者。

与此同时，两个站点传输随机信息比特，使其同时抵达参与者。参与者将这些数据结合起来，选择测量光子偏振的方式，并将结果返回给两名验证方。信号传输时间能够确定参与者的距离，而量子粒子无法被复制意味着测量必须在所需的地点进行。

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结果与潜在应用

为检验该方法的安全性，团队进行了无漏洞贝尔测试，该测试检验粒子之间的关联是否超出经典物理所能达到的界限。该系统每秒进行约25万次试验。每次验证需要3000万至6000万轮信号交换，持续约两到四分钟。

在2024年秋季的两天内，科学家进行了335次验证，几乎全部成功。经确认的参与者所在区域在体积上约比可由类似经典方法保证的区域小4.5倍。实验展示了对量子资源有限或完全没有量子资源的攻击者的防护能力。要应对拥有更强大量子资源的攻击者，将需要更长的随机序列。

团队负责人克里斯特·沙尔姆表示，数据中心、金融系统和关键基础设施设施可能成为这项技术的首批用户。目前，用于在智能手机上使用该技术的组件仍然过大且昂贵。论文共同作者斯科特·格兰西指出，实际应用可能要在十多年后，而更快的测量设备有可能将一次验证的时间缩短至约一秒。

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