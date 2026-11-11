美国物理学家提出了一种台式量子装置，用于测量一种极其微弱的效应：地球自转会使行星周围的时空发生弯曲。正如Live Science报道的那样，这种拟议的传感器可能达到最佳卫星测量的精度，但只需数分钟而非数年。

检验广义相对论

爱因斯坦的广义相对论预言，大质量旋转物体会随其运动拖拽时空。在地球附近，这种被称为参考系拖拽的效应非常微弱。此前，它只能从轨道上通过陀螺仪或卫星运动的变化来测量。

NASA的Gravity Probe B卫星于2011年以约18%的误差证实了这一预言。今年7月，研究人员报告称，LARES-2卫星使将误差降至0.2%成为可能，但这需要约三年的激光跟踪。此类计算还需要考虑地球质量分布不均以及其引力不均匀性。

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超流氦回路

新仪器的概念包括一个由超流氦-4构成的回路——这种物质被冷却至无摩擦流动并表现得像一个统一量子物体的状态。回路中应有一个带纳米级开口的薄屏障，即约瑟夫森结。超流氦可以通过它，而普通液态氦不能。

根据作者的计算，地球自转将影响氦的量子状态，并改变其在回路中振荡的频率。在低于0.7开尔文的温度下，热噪声会急剧降低。这种传感器的运行需要宽度约为1纳米的开口——比此前氦装置中使用的开口小数十倍。

研究人员指出，所需材料仍在开发中，尚未被集成到可工作的传感器中。若该装置能够建成，据他们估计，它可在约35分钟内以0.2%的精度测量这一效应。使用石英或蓝宝石膜可能将这一时间缩短至约一秒。

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