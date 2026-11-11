由中国中山大学Shan-Qing Yang领导的一组物理学家测量了两块各重7.6毫克的硅片之间的引力。这是迄今成功探测到这种相互作用的最小质量对，ScienceAlert报道。

卡文迪许实验的微型版本

研究人员通过深硅刻蚀技术制造了微型扭秤。在悬挂横杆的一端放置了一块质量为7.6毫克的薄片，另一端为配重。附近有一个装有16块相同硅片的轮子旋转，每块硅片依次经过测试质量附近，并产生微弱的引力。

该轮每10分钟转一圈，因此信号每转重复16次。这使其能够与背景噪声分离。装置被置于真空室中，并在运动质量与扭秤之间安装了一层镀金的薄硅膜，以减少静电力的影响。

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数百阿托牛顿的力

科学家没有让横杆自由扭转，而是采用电子反馈系统使其保持几乎静止。他们测量了补偿引力所需的力。

在两块薄片距离最小时，该力为471阿托牛顿，即0.000000000000000471牛顿。这大约比地球吸引一粒质量为1毫克沙粒的力弱200亿倍。

结果符合牛顿万有引力定律。团队还根据测量结果计算了引力常数G：所得数值与国际推荐值一致，测量不确定度为5.3%。作者强调，该实验尚未涉及量子引力，但它使测量接近能够研究量子态物体相互作用的尺度。

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