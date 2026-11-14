以色列物理学家、特拉维夫大学的雅基尔·阿哈罗诺夫和以色列高等研究院的阿夫沙洛姆·埃利楚尔，从数学上研究了量子系统中有效时间倒流的极限。在最简单的模型中，这种效应可持续约一飞秒，即一千万亿分之一秒，ScienceAlert报道称。

作者将这项工作以预印本形式发布在arXiv平台上。该研究发展了阿哈罗诺夫及其同事于1990年提出的量子时间平移机器理念。这样的理论系统将使用叠加态——一种量子系统能够同时处于多个可能状态组合中的状态。

如何模拟过程的逆转

作者考虑了一个同时处于强度不同的两个引力场区域中的时钟。在这些分支中，时间以不同速度流逝。在它们结合后，可能发生干涉叠加，而选择特定结果——后选择——在理论上可使系统表现得仿佛经历了一段比每个分支中的时间更长或更短的时间间隔。在极限情况下，这涉及负时间间隔。

为了在模型中检验这种效应，物理学家使用了原子自发辐射的例子。如果100个激发态原子中，经过一段时间后仍有80个处于激发态，那么系统通过假设的机器后出现更多激发态原子，就意味着部分衰变过程得到了有效逆转。

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量子环境造成限制

在模型中，原子连同发出的光以及能够吸收该光的壁面，被放置在一个完全密封的单元中。然而，即使在这种条件下，原子仍会与保留辐射痕迹的电磁场相互作用。

对于最简单的双分支方案，干涉所需的量子相干性可保持约一飞秒。此后，环境已经包含过多有关辐射的信息，无法再现所需的逆转过程。更复杂的模型在理论上可以覆盖更长的时间间隔，但将需要多得多的量子分支，且成功概率会越来越低。

研究人员指出，后选择并不违反热力学第二定律：表面上的时间倒流只会出现在一小部分被选出的结果中。如果考虑所有可能结果，系统整体仍然遵循这一定律。

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