巴西极右翼政治人物弗拉维奥·博索纳罗离开巴西后首次在美国亮相，出席了在唐纳德·特朗普海湖庄园举行的保守派政治行动会议活动。他表示，自己在总统选举中的失败并不意味着巴西的终结。《卫报》报道。

博索纳罗于上周初离开巴西，时间是在10月25日选举结束后不久。现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦以超过400万票的优势击败了他。据该报报道，博索纳罗获得了5900万张选票。

在CPAC上的演讲

在为期四天的CPAC活动的晚宴上，这名45岁的政治人物表示，他不认为自己的失败是巴西和美国的终结。他还表示，未来仍将有“伟大的事情”，并呼吁人们不要在选举结果公布后失去信心。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

据《卫报》报道，在选举后的首次采访中，博索纳罗提出了未经证实的舞弊指控。他还对《纽约时报》表示，自己没有获得离开巴西的帮助，并否认有关特朗普顾问贾森·米勒和阿根廷总统哈维尔·米莱的亲密助手圣地亚哥·卡普托可能提供协助的报道。

调查与政治计划

据该报消息，巴西联邦警察正就洗钱和腐败案件对弗拉维奥·博索纳罗进行调查。他的议员任期将于明年初结束，之后他将失去议员豁免权；届时他可能被追究刑事责任。

博索纳罗对《纽约时报》表示，他打算参加未来的选举，但目前将自己的未来与美国联系在一起。他的兄弟爱德华多·博索纳罗也在美国；如果返回巴西，他必须服完因胁迫罪被判处的四年刑期。

关注我们在