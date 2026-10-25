在10月25日举行的巴西总统选举中，参议员弗拉维奥·博索纳罗在第二轮海外投票的本国公民早期非官方计票中领先。正如The Rio Times报道，截至美国东部时间13:42，博索纳罗获得45,720票，占有效选票的52.66%；总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦获得41,101票，占47.34%。

这些数据基于媒体对投票站记录的汇总，而非巴西高等选举法院的官方结果。根据Exame的数据，卢拉同时在30个海外投票地点领先，而博索纳罗在12个地点领先。

来自日本的选票

据巴西媒体Metrópoles报道，弗拉维奥·博索纳罗在日本获得28,538票，卢拉获得7,098票。这相当于80.08%对19.92%。The Rio Times援引Exame指出，日本的选票占博索纳罗当时在巴西境外获得的全部选票的62%。如果没有日本的结果，卢拉将在海外计票中占据优势。

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根据Exame的数据，在欧洲，卢拉在荷兰、瑞士、波兰、捷克和芬兰领先于对手。媒体Terra报道称，他在丹麦和瑞典占优，而在希腊，博索纳罗获胜——311票对255票。

海外选民的占比

根据高等选举法院的数据，共有918,876名选民登记在海外186个城市，占全国选民总数约0.6%。登记人数最多的群体位于美国——265,437人，其后依次为葡萄牙、日本、加拿大和德国。

截至发稿时，现有媒体计票中尚未包括葡萄牙和英国的结果，德国和法国的数据也不完整。巴西高等选举法院原定从美国东部时间16:00开始公布官方结果。

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