据预测，美国Medicare医院保险信托基金只能全额支付A部分福利至2033年第二季度。此后，当前收入将仅足以覆盖约89%的计划医院护理支出，《财富》报道。

如果美国国会不采取行动，Medicare根据A部分向医院和其他服务提供者支付的款项可能减少约11%。在此前的报告中，该基金储备耗尽的预计日期为2033年，而今年的评估又将这一日期提前了一个季度。Medicare受托人委员会将此归因于成本上升和税法变化。

2027年的住院费用

Medicare和Medicaid服务中心于11月17日宣布，2027年A部分的免赔额将为1,776美元，比2026年增加40美元。这是患者在一个福利期内前60天住院治疗所承担的费用份额。

住院第61至90天，患者每天将支付444美元；第90天后，使用终身储备天数的每一天将支付888美元。每名受益人拥有60个此类储备天数，且不会恢复。连续60天未接受住院治疗或专业护理机构照护后，新的福利期开始，因此免赔额可能再次收取。

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储备为何减少

Medicare A部分涵盖住院治疗、专业护理机构照护、临终关怀以及部分家庭医疗服务。其资金主要来自工资税和累计储备。预计该基金的支出从2027年起将超过其收入。

根据国会研究处的数据，2026年Medicare覆盖约7,070万人，项目总支出约为1.3万亿美元。自2005年以来，由于婴儿潮一代老龄化，参保人数增长了66%。

受托人估计，Social Security的主要退休基金可能更早耗尽，即在2032年第四季度。如果国会不采取行动，这将意味着福利总体削减22%。

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