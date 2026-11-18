在英国，Wellcome基金会将资助一项大规模研究，调查计划中针对16岁以下儿童社交媒体访问限制的后果。据《卫报》报道，10个科研项目获得了930万英镑资金，计划在全英国吸纳超过30万名年轻人参与。

研究人员将比较限制实施前后的指标，相关限制预计将于2027年春季实施。他们将研究数字环境是否会改变年轻人的心理健康和福祉，以及他们的睡眠、身体活动和社会联系。

计划实施哪些限制

预计，对16岁以下人群的禁令将涉及Instagram、YouTube、TikTok、Snapchat、Facebook和X。还计划限制游戏平台注册直播以及与陌生人的接触。

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Wellcome研究项目负责人卡米拉·伊安诺内指出，目前关于社交媒体及限制措施对年轻人心理健康影响的科学数据仍然不多。她表示，研究人员不会将这一问题视为社交媒体究竟有益还是有害的简单选择，而将重点关注心理健康和福祉可能出现的变化。

睡眠、学习与绕过规则

其中一个项目Smart Schools Plus由伯明翰大学教授维多利亚·古迪耶尔共同领导，将覆盖英格兰16所学校和800名学生。该团队将评估心理健康、身体活动、睡眠、在校行为、学习成绩和出勤情况。为此，他们将使用问卷、移动应用、访谈、数字日记和活动追踪器。

科学家还将核查包括自残、自杀和进食障碍材料在内的风险内容是否会转移到其他在线平台。其他项目将研究限制措施的影响是否会因年轻人的性别、社会阶层和性取向而不同，以及新规则将如何影响英格兰、威尔士和苏格兰的家庭。尤其是，研究人员将查明青少年能否绕过所设定的限制。

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