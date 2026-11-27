11月27日上午，在感恩节后的“黑色星期五”缩短交易时段内，美国股指上涨。道琼斯工业平均指数上涨0.6%，标普500指数上涨0.7%，纳斯达克综合指数上涨0.8%。据UPI报道，在强劲开盘后，三大主要指数均回吐了部分早盘涨幅。

科技股

投资者关注科技公司股票，这些股票正试图在对人工智能投资盈利能力的担忧中复苏。英伟达股价在最初上涨约2%后转为下跌约2%。与此同时，芯片制造商美光科技的股票上涨2%。

Yorkville合伙人丹尼尔·艾夫斯在接受Yahoo Finance采访时称，这一情况对投资者而言是创伤性的，并表示波动性将持续。SpaceX股价上涨约3%，此前其首席执行官埃隆·马斯克于周四承诺，每年向美国儿童提供一股额外的公司股票。

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销售与石油

市场还在通胀担忧的背景下评估假日购物季的开始。美国全国零售联合会预测，美国假日销售额将首次超过1万亿美元，并将比2025年高4.2%。万事达卡预计，11月1日至12月24日期间美国零售销售额将增长5.5%。

在石油输出国组织周日会议前夕，受中东能源基础设施遭袭影响，油价上涨。布伦特原油交易价格接近每桶91美元，西得克萨斯中质原油约为84美元。美国10年期国债收益率几乎未变，为4.89%。纽约证券交易所和纳斯达克原定于美国东部时间13:00收市，债券市场则晚一小时收市。

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