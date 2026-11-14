据Climate Home News报道，在土耳其安塔利亚举行的COP31气候峰会上，为太平洋韧性基金（PRF）举行的募资会议期间，没有任何参与国宣布新的资金支持。该基金已筹集超过2亿美元，距离其设定的2026年5亿美元目标仍差约3亿美元。

重复宣布的捐款

荷兰表示将捐助100万美元，英国将捐助1000万英镑，加拿大将捐助750万加元，爱尔兰将捐助560万欧元。然而，这些承诺此前已公开宣布。

会议上唯一的新捐款来自明德鲁基金会（Minderoo Foundation），该基金会承诺捐助500万美元。PRF最大的捐助方是澳大利亚，已拨款6700万美元；其次是沙特阿拉伯，已拨款5000万美元。

中国承诺向该基金捐助100万美元，台湾承诺捐助300万美元。太平洋岛国也承诺捐款：斐济1000万美元，所罗门群岛100万美元。

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面向当地社区的基金

太平洋韧性基金约一年前获批，并于5月启动。该基金直接向太平洋岛屿的当地社区提供小额赠款。基金已批准14个项目，涉及水安全、海岸修复、可再生能源和社区韧性。

帕劳总统苏兰格尔·惠普斯二世在活动上表示，该机制应填补国际气候融资中的缺口；大型基金的官僚程序令小岛屿政府难以获得此类资金。

斐济外交部长萨基亚西·迪托卡在会议后表示，希望发达国家能在COP31结束前宣布新的资金支持——通过吸引新的捐助方或增加现有捐助方的捐款。

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