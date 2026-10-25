澳大利亚有360万户家庭在过去12个月中面临食物短缺，比一年前增加10万户。Foodbank Australia的一份新报告指出，ABC News Australia报道。

研究显示，过去一年中，该国每三户家庭就有一户经历过食品不安全。同时，在遇到这一问题的家庭中，69%是在过去12个月内首次经历这一情况。

最脆弱群体

Foodbank Australia指出，地区居民受到的影响更严重：近四分之一的地区家庭经历了严重食物短缺，而城市家庭的这一比例为18%。

食品不安全最常影响18岁至34岁的人群。超过一半的澳大利亚原住民家庭也报告了食物短缺，其中40%报告了严重形式的食物短缺。

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Foodbank Australia首席执行官凯莉娅·廷克将这一情况与生活成本危机和利率上升联系起来。她表示，当家庭面临财务压力时，会首先削减食品开支，同时努力支付住房、公用事业费用和通勤费用。

学校早餐项目

该组织欢迎联邦政府在本月初拨款70万澳元增加资金支持。凯莉娅·廷克表示，这些资金将有助于将资金转化为食物，但无法在短期内解决问题。

Foodbank Australia还呼吁联邦政府推出全国性学校早餐计划，以在2030年前覆盖每一名儿童。该组织表示，已在全国实施了3649个学校早餐项目。

HelpingACT志愿者朗达·欧文强调，获得早餐对儿童学习十分重要。她表示，许多寻求食品援助的家庭此前从未这样做过。

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