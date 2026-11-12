Football Australia为约旦比赛寻找替代方案——ABC News Australia

ABC News Australia报道称，Football Australia正在为澳大利亚国家队对阵约旦的友谊赛寻找替代比赛场地。这场比赛原定于11月18日在安曼举行，但Socceroos队球员因安全担忧不愿前往约旦。

在多哈的谈判

Football Australia首席执行官马丁·库格勒、足球总监希瑟·加里奥克、澳大利亚职业足球运动员协会负责人博·布什以及球员事务负责人约翰·麦凯恩本周抵达多哈。他们正试图在国家队预定比赛前找到解决方案。

澳大利亚队将于周六在多哈对阵卡塔尔，之后原计划前往安曼。博·布什上周表示，绝大多数国家队球员支持推迟对约旦的比赛或更改比赛地点。

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比赛方案

正在考虑的可能方案包括在多哈举行比赛，澳大利亚队目前已在那里集训。不过，据ABC News Australia报道，卡塔尔和约旦的足球协会都未对这一提议表现出热情。比赛也可能在南欧某个国家举行、被取消或推迟。

澳大利亚外交贸易部建议公民鉴于不可预测的安全局势和恐怖主义威胁，重新考虑前往约旦的必要性。澳大利亚国家队主教练托尼·波波维奇表示，因安全原因拒绝出行的球员不会被排除在国家队之外。

备战赛事

与卡塔尔和约旦的友谊赛原计划作为亚洲杯的备战，亚洲杯因沙特阿拉伯的冲突从2027年1月推迟至12月举行。澳大利亚U-17国家队也在多哈备战世界杯。预计该队不会效仿美国；美国足球协会因安全担忧取消了其U-17球队参加卡塔尔赛事的计划。

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