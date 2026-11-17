福特允许新款Maverick皮卡的买家在购车时订购300马力的SV300T套件。该套件由Ford Custom Garage开发，适用于配备2.0升EcoBoost发动机和全轮驱动的2025及2026款Maverick XLT、Lariat和Lobo版本。

据Motor1报道，自2026年11月中旬起，客户可在购买新车时加装SV300T。在这种情况下，该套件会在皮卡到达经销商处之前通过Ford Custom Garage完成安装，车辆和改装的费用可纳入同一份融资协议。

动力与配置

安装SV300T后，在使用高级燃油的情况下，这台2.0升发动机的输出将从250马力和280磅英尺扭矩提升至300马力和350磅英尺。该套件包括一台来自Mustang的涡轮增压器、升级后的中冷器以及Borla运动排气系统。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Maverick XLT和Lariat的套件包括降低车身的弹簧、Lobo减震器和升级后的稳定杆。Lobo版本不配备这些部件，因为其已将这些配置作为标准装备。该套件提供黑色或青铜色外观，配备20×8英寸车轮、相配的轮毂盖、螺母、尾门字样，以及发动机盖和车身侧面的SV300T图案。XLT和Lariat还将获得Air Design下前扰流板。

价格与安装

随新皮卡一同订购SV300T的起售价为15,595美元；该价格包括轮胎。已经购买Maverick的车主可联系参与该项目的经销商订购零部件和安装服务，但须单独购买轮胎，并与经销商确认其兼容性。

不含安装的套件售价为：XLT和Lariat为6,075美元，Lobo为4,500美元。由福特经销商或经ASE认证的专业人员安装，可保留该套件自车辆开始使用之日起三年或36,000英里内的保修。自行安装则适用单独的Ford Racing Parts保修。

关注我们在