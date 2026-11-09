福特计划于2027年推出一款面向美国以外国际市场的新款平价中型皮卡。该公司首席执行官吉姆·法利在第三季度业绩电话会议上表示，Motor1报道称。

法利未透露未来车型的名称，未说明其生产地点，也未公布该车型将首先在哪些国家推出。福特目前也尚未披露有关这款皮卡动力系统的信息。

目标是降低材料成本

据福特负责人介绍，新车的基础材料成本预计将比现款福特Ranger低20%。公司将这一指标视为价格竞争的工具之一。

同时，较低的材料成本并不自动意味着该车型的零售价会下降。福特尚未公布新皮卡的价格或技术参数。

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该车型正为中国制造商提供更便宜皮卡、包括电气化皮卡的市场做准备。据该媒体报道，这一细分市场的竞争在拉丁美洲和东南亚尤其激烈。

福特的独立项目

这款新的国际市场皮卡不会是福特已在售车型的改款版本。它是一个独立项目，与采用承载式车身的紧凑型Maverick以及面向美国市场的Fathom电动皮卡不同。

公司尚未确认新车型是否会推出混合动力或纯电动版本。福特也未说明是否会在美国销售这款皮卡。针对美国市场，这家制造商还单独讨论了另一款配备内燃机的平价皮卡，计划在本十年晚些时候发布。

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