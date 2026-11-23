福特反对欧盟拟议的“欧洲制造”规则。根据该规则，在土耳其组装的汽车将不符合获得购车激励和参与政府合同的条件。福特欧洲公司总裁吉姆·鲍姆比克表示，这一决定将影响该公司在土耳其组装的福特Transit厢式货车，阿纳多卢通讯社报道。

获得优惠的条件

据德国商业刊物《商报》报道，新规则下的优惠计划仅提供给完全在欧盟生产的汽车。鲍姆比克认为，排除土耳其制造的车辆将削弱在欧洲运营的汽车制造商。

他呼吁欧洲政界人士重点支持此类制造商与中国汽车制造商竞争，并称后者是主要竞争对手。鲍姆比克称，Transit一半的零部件在欧洲生产，这款厢式货车则按照当时有效的欧盟规则在德国、英国和比利时进行设计和测试。

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生产投资

鲍姆比克表示，福特按照当时有效的规则，已对欧盟重要贸易伙伴土耳其的生产进行了大量投资。福特欧洲公司总裁呼吁欧盟保护已经作出的投资。

在回答有关是否可能将Transit的组装转移至公司科隆工厂的问题时，鲍姆比克指出，对土耳其的投资仅有三年，尚未收回成本。他表示，转移生产将缩短该车型的生产周期，可能减少产能并增加成本，却不会提高这款厢式货车的竞争力。

鲍姆比克补充说，汽车制造商作出投资决策时的规划周期为10年、20年或30年。他认为，激励措施应引导未来投资，并为企业提供足够的确定性以规划生产。

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