福特组建了 Ford Vault 收藏，其中包括100多辆汽车，涵盖稀有量产车型、概念车和此前未曾公开展示的工作室模型。该展览设在安娜堡与底特律之间一座原亚马逊订单履约中心内，Motor1报道。

免于被销毁的汽车

展品中包括一辆2000年款 Ford Contour SVT，里程仅123英里，且保留着原厂车窗贴纸。收藏中还有一辆搭载自然吸气V10发动机的测试用 Ford Mustang GT New Edge。这辆车被用于开发 Cobra R 和 GT 项目，工作完成后原本应被销毁。

Ford Racing 历史遗产经理尼克·特泽斯表示，这辆原型车多年来一直被藏在仓库中，并在公司各部门之间转移。福特至今仍将该车用于技术研究：车上安装了新的动力总成控制模块和新线束，此后该车获得了更大的功率。

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设计模型和借展展品

该收藏设有专门介绍赛车运动、工作用车和设计的主题展区。设计展区首次展示了一款早期 Ford Bronco 模型，它旨在说服管理层将这一名称复活为一款完整的SUV。该模型没有完整内饰：仅有头枕上部和方向盘。

展览还包括一款由高强度泡沫材料制成的紧凑模型，它曾作为 Ford Focus 的早期原型；以及 Ford UXC 概念车，其外观类似于最后一代 Mercury Cougar 的四门版本。借展车辆包括杰伊·雷诺收藏的一辆1934年 Ford 皮卡、来自 Detroit Historical Society 的 Cougar II 概念车，以及四辆蓝色 Michigan State Police 警车，该系列可追溯至1957年。

可能向访客开放

福特正与罗穆卢斯市合作，调整该设施的分区规划，并使建筑符合接待访客所需的标准。福特档案和历史遗产经理泰德·瑞安表示，Ford Vault 最终计划向公众开放，但公司尚未公布时间表。

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