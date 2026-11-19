国际汽车联合会（FIA）将从2027年起在一级方程式锦标赛中引入全职赛会干事。天空体育新闻报道称，此举旨在确保比赛周末就体育和技术问题作出的决定更加一致。

分阶段招聘

FIA计划明年开始招聘全职赛会干事，并逐步实施新体系。在未来几年中，该联合会打算组建一支由12至15名此类专业人员组成的团队。

目前，每场F1分站赛有四名赛会干事工作，他们从FIA庞大的官员库中选出。其中一人是前车手。新结构还将规定，每场分站赛都配备具有赛车经验的赛会干事。

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决定的一致性

由于赛季不同分站赛由不同官员负责，关于固定赛会干事阵容的问题长期以来一直在F1中讨论。该体系的批评者认为，这可能导致对处罚及其严厉程度的决定存在差异。

FIA表示，全职结构将能够更深入地落实最佳实践，并确保作出更一致的决定。FIA主席穆罕默德·本·苏拉耶姆称，招聘全职赛会干事是裁判体系发展中的重要一步。他表示，这一变化应加强赛会干事工作的专业性和连续性，有助于审查规则并培养新的官员。

该公告是在FIA位于英国比金山的远程运营中心启用一个月后发布的。此前，在2021赛季阿布扎比站出现争议性收官后，该联合会于2022年重组了赛事控制部门；当时马克斯·维斯塔潘在最后一场比赛的最后一圈超越了刘易斯·汉密尔顿。

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