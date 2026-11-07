一级方程式已将巴西圣保罗英特拉格斯赛道举办锦标赛分站的合同延长至2035年。新的五年协议延长了现有合同；根据2023年达成的协议，该合同原本将持续至2030年，Channel NewsAsia报道。

合同延至2035年

一级方程式首席执行官斯特凡诺·多梅尼卡利表示，巴西是这项锦标赛历史和未来的重要组成部分。他还提到巴西车迷的支持，以及比赛期间看台和圣保罗的氛围。

英特拉格斯的正式名称为若泽·卡洛斯·帕塞赛车场，以1975年巴西大奖赛冠军的名字命名。该赛道于1973年首次举办世界锦标赛分站，目前是一级方程式赛历中唯一的南美分站。

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投资与经济效应

一级方程式表示，新合同规定市政府将进行大量投资，以改善观众条件。圣保罗市长里卡多·努内斯估计，本周赛事带来的经济效应约为23亿雷亚尔，按报道中所列汇率计算约为4.1778亿美元。他表示，酒店、餐馆、出租车司机和网约车服务都将从游客涌入中受益。

努内斯补充说，今年分站的门票很快售罄，尽管组织方较前一年将看台容量增加了7000个座位。与此同时，布宜诺斯艾利斯正寻求让阿根廷大奖赛重返赛历：奥斯卡和胡安·加尔韦斯赛车场正在升级，以获得FIA Grade 1认证。

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