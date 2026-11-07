在以色列，代表遇难者家属和恐怖主义受害者的“选择生命”论坛向以色列国家安全局辛贝特负责人戴维·齐尼提出投诉。该组织要求调查阿拉伯政党拉阿姆的活动人士在2026年选举期间涉嫌使用一款用于监测选民投票率的应用程序一事，据《耶路撒冷邮报》报道。

用于监测投票率的应用程序

该论坛称，Aswatcom应用程序可实时追踪各个投票站的选民参与情况，并协调该党在投票日的工作。投诉中指出，该应用程序于9月15日创建，约在10月27日选举前六周，其在Google Play上的下载量超过500次。

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要求展开调查

该论坛还表示，来自拉马拉的开发人员可能参与了该系统的创建；该论坛称，这些开发人员与巴勒斯坦民族权力机构存在关联。投诉人认为，这可能造成获取以色列选民信息的风险。

该组织要求辛贝特启动刑事调查，查扣并保存该应用程序的服务器、数据库和活动日志。该组织还要求查明是谁委托、资助和开发了该系统，谁在选举日使用了它，拉阿姆活动人士是否在投票站操作该系统，以及他们将收集的信息传送到了何处。

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