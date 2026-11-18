在丹麦哥本哈根，挪威队以3比2击败丹麦队，晋级欧国联四分之一决赛。丹麦后卫约阿希姆·安德森因手球被判罚后，埃尔林·哈兰德在第96分钟主罚点球打入制胜球，Channel NewsAsia报道称。

挪威队在哥本哈根逆转

丹麦队迅速取得两球领先。拉斯穆斯·霍伊伦在第11分钟首开纪录，这是他在六场欧国联比赛中打入的第六球；三分钟后，皮埃尔-埃米尔·霍伊别尔将主队的领先优势扩大。

哈兰德起初因手球被取消进球，但他在第37分钟扳回一球。马丁·厄德高利用门将马兹·赫尔曼森一次失误的解围，将球留给哈兰德，后者破门得分。第83分钟，厄德高从禁区中央射门扳平比分。哈兰德在补时阶段罚入点球，完成梅开二度。

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葡萄牙获得第一名

在本组另一场比赛中，葡萄牙在加的夫以3比2战胜威尔士，以15分排名第一。挪威排名第二，领先丹麦；两队均获得9分。威尔士以3分位列小组赛第四位。

葡萄牙队凭借布鲁诺·费尔南德斯的射门取得领先，但威尔士队由大卫·布鲁克斯和索尔巴·托马斯进球回应。佩德罗·内托在半场前扳平比分，卡洛斯·福布斯在第70分钟打入制胜球。比赛末段，内托领到第二张黄牌，使葡萄牙队陷入人数劣势。

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