朗斯的塞内加尔前锋阿卜达拉·西马在法国联赛对阵昂热的胜利比赛中攻入五球。朗斯以5:2获胜，这名25岁的前锋包办了球队全部五个进球。

38分钟内攻入五球

西马在第43分钟首次破门，并在半场结束前将比分扳为1:1。下半场开始后不久，昂热再次取得领先，但这名朗斯前锋又四次破门：分别在第64分钟、第70分钟、第76分钟和第81分钟。

在对阵昂热之前，西马在六场法甲比赛中仅打入一球。BBC Sport报道了这名球员的高效表现。

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欧洲足球中的罕见成就

西马成为自2018年10月以来首位在欧洲五大联赛单场打入五球的球员。当时，卢卡·约维奇在对阵杜塞尔多夫福尔图娜的比赛中为法兰克福上演五子登科。

在法国联赛中，上一次有球员在一场比赛中打入五球的是卡洛斯·爱德华多：2014年10月，他代表尼斯在对阵甘冈的比赛中做到这一点。战胜昂热也是朗斯新任主教练迪迪埃·迪加尔执教的第三场比赛中取得的首场胜利。球队升至积分榜第七位。

西马于2025年加盟朗斯，此前布莱顿将他出售给这家法国俱乐部。他此前曾被租借至斯托克城、昂热、格拉斯哥流浪者和布雷斯特，并为塞内加尔国家队出场11次。

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