研究人员发现，结直肠肿瘤的结构和细胞核形状可能提示患者的预后，而不受疾病分期和突变状态影响。正如《自然》报道，以碎片化肿瘤结构为主的患者预后最差——这类区域表现为组织连续性受损、显著的间质浸润以及低分化腺体结构。

分析超过2500万个细胞

在这项研究中，科学家使用了1342名结直肠癌患者的组织样本，并分析了超过2500万个细胞。他们采用机器学习评估肿瘤结构，并在单细胞层面分割细胞核。

该算法将样本分为三种主要结构类型：腺体型、实体型和碎片化型。在微卫星稳定型肿瘤患者中，碎片化类型与疾病特异性生存率意义上的最差预后相关。这种关联在II–III期癌症患者中仍然存在，研究人员还在一个由270名患者组成的独立队列中验证了结构的预后价值。

研究人员还发现，较圆且更规则的细胞核在碎片化肿瘤区域中更常见，并与更差的预后相关。相比之下，拉长的细胞核在腺体型和实体型结构中更常被发现。

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肿瘤结构与细胞状态之间的联系

对8个完整肿瘤样本进行的空间转录组学分析显示，不同的结构类型对应不同的细胞状态程序。腺体结构中富集了经典肠道干细胞标志物，而中度和高度碎片化区域则以再生性、胎儿样程序为主。

碎片化区域还呈现上皮-间质转化的迹象——这是一种与肿瘤细胞扩散相关的细胞程序。作者认为，组织碎片化及其相关的压缩应力可能通过YAP信号通路，促进干细胞从LGR5阳性状态转变为ANXA1阳性的胎儿样状态。根据该研究，细胞外基质的组成以及来自间质的TGFβ信号促进了上皮-间质转化。

作者指出，碎片化反映了肿瘤的某些特性，而现有的组织学指标尚不能完全涵盖这些特性，包括肿瘤出芽、组织学分级和Immunoscore。

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