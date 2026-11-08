PDP派系或将挑战上诉法院裁决——Premium Times Nigeria

由前特别职责和政府间事务部长卡比鲁·图拉基领导的尼日利亚人民民主党（PDP）派系，正考虑向最高法院挑战上诉法院的裁决。该法院维持了有利于获维克支持的党领导层的裁决，尼日利亚《Premium Times》报道。

图拉基在阿布贾与从其派系获得提名文件的州长候选人代表团会面时表示了这一点。他说，律师已接到指示，分析法院裁决并就下一步行动提出建议。

上诉法院裁决

上诉法院一致维持了联邦高等法院此前的裁决，后者驳回了关于由阿卜杜勒拉赫曼·穆罕默德领导的PDP派系领导权的诉讼。该诉讼由与图拉基派系有关联、并由前参议院议长阿道弗斯·瓦巴拉领导的受托人委员会提起。

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瓦巴拉和另外七名原告要求撤销下级法院的裁决，并责令尼日利亚独立国家选举委员会承认由图拉基领导的临时全国工作委员会。他们称，该机构是在最高法院4月裁决后举行的一次全国执行委员会会议上成立的。

图拉基派系的计划

图拉基表示，其派系将继续通过宪法和法律途径争取对该党的控制权。他希望最高法院将支持其立场，从而使该派系的候选人能够参加2027年大选。

代表团成员、PDP普拉托州州长候选人桑迪·比格斯呼吁派系领导层利用一切可用的法律机制。他还提议建立一个更广泛的平台，与不满的党员进行和解和对话，以解决领导层危机。

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