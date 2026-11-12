在伊朗东南部的锡斯坦-俾路支斯坦省，发现了阿富汗什叶派“法特米雍”师人员存在的迹象。德黑兰此前曾将该部队投入叙利亚战争。据France 24报道，该媒体对一段出现武装男子的视频进行了地理定位，并分析了有关该组织成员死亡的报道。

2026年9月29日，人权媒体Haalvsh发布了一段至少出现13名武装男子的视频，并将其认定为“法特米雍”战士。France 24确认，视频拍摄于扎黑丹以西约80公里处的鲁德马希地区卡拉-帕德山附近。

另一段于2026年9月21日发布的视频显示，男子们在萨拉万附近戈什特市的一所学校接受武器训练。France 24对拍摄地点进行了地理定位，但无法独立确认画面中男子的身份或所属。

有关死亡人员的报道

与该组织有关联的Telegram频道和媒体的报道，也提供了“法特米雍”在该省存在的更多迹象。据其报道，艾哈迈德·亚古比于2026年10月2日因简易爆炸装置爆炸身亡，穆罕默德礼萨·拉希米则于10月13日在武装冲突中死亡。

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与伊斯兰革命卫队关系密切的法尔斯通讯社发布了拉希米葬礼的照片，并称他是死于锡斯坦-俾路支斯坦省的“法特米雍”成员。由伊斯兰主义和俾路支民族主义武装团体组成、于2025年12月成立的“战士人民阵线”宣称对两起事件负责。其中包括“正义军”，该组织被美国和伊朗认定为恐怖组织。

与伊斯兰革命卫队的联系

2024年12月叙利亚巴沙尔·阿萨德政府垮台后，数千名阿富汗“法特米雍”战士的下落仍不明朗。在2026年3月美以对伊朗发动军事行动期间，与伊斯兰革命卫队有关联的媒体发布了有关人员在空袭中死亡的报道。

纪念活动的照片使France 24有理由将部分死者与“法特米雍”联系起来。特别是，法尔斯通讯社证实了阿里礼萨·费齐扬的死亡；他此前曾在叙利亚受伤。这些资料，包括对伊斯兰革命卫队中校阿里·阿克巴尔·萨凯特的提及，表明部分“法特米雍”战士可能已被整合进伊斯兰革命卫队队伍，其中包括军官层级。

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