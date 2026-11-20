法国和德国已提名人选，填补欧洲中央银行执行委员会即将空缺的两个职位。柏林提名普林斯顿大学教授马库斯·布伦纳迈尔担任欧洲央行首席经济学家，巴黎则提名前欧洲事务部长洛朗斯·布恩担任与市场操作相关的职位，Politico Europe报道。

两个即将出现的空缺

布伦纳迈尔将接替爱尔兰人菲利普·莱恩，后者担任首席经济学家的八年任期将于5月31日结束。布恩目前负责桑坦德银行的企业和投资银行业务。她被提名担任将于1月4日空缺的职位，届时伊莎贝尔·施纳贝尔将离开欧洲央行，前往国际货币基金组织工作。

如果提名获得批准，新的配置也将为西班牙前央行行长巴勃罗·埃尔南德斯·德科斯在克里斯蒂娜·拉加德于2月7日任期结束后出任欧洲央行行长铺平道路。荷兰也希望获得该行的最高职位，但接受该媒体采访的分析人士指出，同时任命被认为支持更紧缩货币政策的荷兰和德国代表担任两个最具影响力的职位是不可接受的。

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市场操作的作用

布恩获提名的职位在法国及其他欧洲债务市场紧张局势加剧时，可能具有特别重要的意义。欧盟委员会在最新预测中指出，许多欧元区国家的预算赤字将在明年扩大。

欧洲央行前首席经济学家彼得·普雷特10月在接受Politico采访时表示，当市场紧张局势加大对欧洲央行干预债券市场的压力时，与市场相关的职位就变得最为重要。EFG首席经济学家斯特凡·格拉赫称，提议的委员会构成十分强大，因为它结合了经济专业知识、政策制定经验和国际联系。

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