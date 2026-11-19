法国媒体监管机构Arcom将在2027年法国总统选举前，监督最具影响力的YouTube作者及其他网络内容创作者的政治中立性。旨在保障竞选期间政治多元化的规则将适用于他们。

据France 24报道，Arcom在竞选期间监督新闻电视频道和广播电台，确保其向所有参加选举的候选人或政党提供播出时间。在竞选初期，播出时间的数量必须与候选人的预测结果相对应；从4月5日至30日，必须确保候选人获得平等对待。

监测大型视频创作者

Arcom主席马丁·阿日达里表示，监管机构将只关注最重要的法国视频创作者。他举例提到社会政治内容创作者HugoDecrypte，其真名为雨果·特拉韦尔斯，以及采访节目主持人纪尧姆·普莱。仅以音频形式制作播客的创作者不会被纳入此次监测范围。

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据路透社研究所称，HugoDecrypte是年轻受众的重要新闻来源，覆盖超过四分之一的35岁以下人群。纪尧姆·普莱已表示计划在明年与总统候选人交谈，他在YouTube上拥有380万订阅者。

2027年春季选举

法国总统选举定于2027年4月18日和5月2日举行。此后，议会选举预计将举行，可能在6月。

Arcom扩大监管与内容创作者受众的增长有关，尤其是在年轻人中，他们的受众有时超过传统媒体。

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