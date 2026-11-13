法国要求在学校附近系统性拘留违规者——阿纳多卢通讯社

法国政府向地区教育官员和省长发出联合指令，规定对参与高中封锁的学生和教育工作人员实施更严厉、更一致的纪律处分。据阿纳多卢通讯社报道，消息援引BFMTV。

教育机构附近的警察

这份由内政部长和教育部长发布的文件规定，在发生封锁的学校附近，警方应于早晨到场。有关部门还接到指示，要系统性拘留被认为扰乱秩序的人员。

教育机构负责人被建议在学校财产受损的情况下提起民事诉讼。部长们强调，恢复平静的氛围是绝对优先事项，以便学生能够在适当条件下上课并备考。

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抗议自9月以来持续

法国全国范围内的抗议和高中封锁始于9月中旬。其原因包括教师短缺、班级拥挤、学校基础设施状况恶化以及教育资源不足。

许多封锁活动和平进行，但部分行动伴有破坏行为和冲突，导致学生和教育工作人员受伤。法国当局也在为周六的新一轮示威做准备：预计巴黎将有3万至6万名抗议者。内政部长洛朗·努涅斯表示，全国将部署约7万名警察和宪兵以维护安全。SNPDEN-Unsa工会呼吁学校校长聚集在各自学校附近，抗议暴力行为。

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