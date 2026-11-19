法国不会参与拟在欧盟境外设立的移民遣返中心，其中包括卢旺达。法国外交部表示，认为此类机制效率低下，也不符合巴黎寻求捍卫的价值观。

巴黎的立场

法国外交部发言人表示，该国立场没有改变。在回答有关负责欧洲事务的部长代表本雅明·哈达德就卢旺达移民营发表的言论时，他指出，这类中心在实践中因其组织方式而效率低下。据阿纳多卢通讯社报道。

该发言人称，个别欧洲国家可以使用本国资金参与此类项目。法国促成移民遣返中心不从欧盟预算中获得资金。

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五国倡议

奥地利、丹麦、德国、希腊和荷兰表示，正在研究在卢旺达建立遣返中心的可能性。它们打算达成协议，并在2027年前开始将被拒绝的庇护申请人转移至那里。

根据丹麦移民部的一份声明，该中心将接收在参与计划的欧盟国家没有合法居留权、且已被作出可执行遣返决定的人员。被转移人员可以融入卢旺达社会，或自愿前往其原籍国或另一个拥有合法居留权的国家。

此前，英国与卢旺达达成协议，将寻求庇护者转移至该国审理其申请。2023年11月，英国最高法院裁定该计划违法，并指出人们确实面临被送回可能遭受迫害国家的风险。

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